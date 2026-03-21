Рязанские полицейские депортировали и выдворили из РФ нарушивших закон мигрантов

Пятерых граждан стран Средней Азии и Закавказья депортировали. Они освободились из исправительных колоний после отбытия наказания за незаконное хранение наркотиков, умышленное повреждение имущества, легализацию денежных средств, добытых преступным путем, управление транспортом в состоянии опьянения и преступления сексуального характера. Выдворению подлежал один гражданин страны Средней Азии. Уточняется, что он неоднократно нарушал миграционное законодательство. Иностранцы находились в центре временного содержания УМВД по региону.

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России нарушивших закон мигрантов. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Пятерых граждан стран Средней Азии и Закавказья депортировали. Они освободились из исправительных колоний после отбытия наказания за незаконное хранение наркотиков, умышленное повреждение имущества, легализацию денежных средств, добытых преступным путем, управление транспортом в состоянии опьянения и преступления сексуального характера.

Выдворению подлежал один гражданин страны Средней Азии. Уточняется, что он неоднократно нарушал миграционное законодательство.

Иностранцы находились в центре временного содержания УМВД по региону.

Полицейские и судебные приставы сопроводили иностранцев в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели за свой счет в страны гражданской принадлежности.