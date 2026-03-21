Рязанцам рассказали о погоде 22 марта

В области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Местами прогнозируют туман, гололедицу на дорогах. Ветер будет слабый. Температура воздуха по области ночью составит −6…−1°С, днем — +4…+9°С.