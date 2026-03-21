Россиянам рассказали о новой схеме обмана с дешевыми товарами на маркетплейсах
Аферисты получают доступ к аккаунтам пользователей на маркетплейсах или на интернет-площадках, изучают историю просмотров и покупок, а затем звонят потенциальной жертве под видом представителя небольшого магазина. Злоумышленники предлагают купить по заниженной цене именно тот товар, который человек недавно искал. Далее мошенники присылают ссылку якобы для предоплаты заказа, а в итоге крадут деньги.

Россиянам рассказали о новой схеме обмана с дешевыми товарами на маркетплейсах. Об этом 21 марта РИА Новости сообщили в МТС.

По данным агентства, аферисты получают доступ к аккаунтам пользователей на маркетплейсах или на интернет-площадках, изучают историю просмотров и покупок, а затем звонят потенциальной жертве под видом представителя небольшого магазина.

Злоумышленники предлагают купить по заниженной цене именно тот товар, который человек недавно искал.

Далее мошенники присылают ссылку якобы для предоплаты заказа, а в итоге крадут деньги.