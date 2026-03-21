Россиянам напомнили о штрафах за шашлык во дворе

Россиянам напомнили о штрафах за шашлык во дворе. Об этом рассказала научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Мария Гирич ТАСС 21 марта.

По ее словам, жарить шашлык во дворе можно только при соблюдении правил пожарной безопасности. Иначе грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Юрист Мария Гирич указала, что в радиусе 30 м от места жарки не должно быть листьев, в 50 м — зданий и сооружений, в 100 м — хвойного леса.