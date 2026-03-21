После вмешательства рязанской прокуратуры подростку-инвалиду выдали препарат

Установлено, что ребенок страдает расстройством аутистического спектра и эпилепсией. Врачебная комиссия рекомендовала к использованию лекарственный препарат, который райбольница длительное время не выписывала. К облпрокурору Дмитрию Коданеву обратилась мать 14-летнего мальчика. После главврачу райбольницы внесли представление с требованием выписать рецепт на лекарственный препарат и направить заявку на его закупку в региональное министерство здравоохранения. Требования надзорного ведомства удовлетворены. Препарат приобрели, ребенок им обеспечен.

После вмешательства рязанской прокуратуры подростку-инвалиду из Старожиловского округа выдали препарат. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

