АвтоВАЗ может ввести платную подписку на свои авто

Ранее СМИ со ссылкой на публикацию автоэксперта Артема Самородова писали, что концерн разработал альтернативный вариант покупки машин — платную подписку. «АвтоВАЗ просчитывает такой кейс», — ответили в компании на вопрос о нововведении. Уточняется, что на фотографии слайда из презентации, сделанной автоэкспертом Самородовым, видно, что подписка на Lada Vesta станет, по сути, договором аренды на 12 месяцев, по которому машиной смогут управлять до трех водителей. Ежемесячный платеж за подписку — 44 тысячи рублей. Максимальный пробег за этот год допускается в 33 тысячи километров.

Отмечается, что в подписку будут включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, сезонная смена шин.