Жителям Шацкого округа за деньги предложили сдать незаконное оружие

В Шацком округе за деньги начали принимать у жителей незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, порох и капсюли. Размер выплаты за добровольно сданное оружие, по данным местных властей, составляет от 20 до 15 тысяч рублей за единицу. Сумму вознаграждения определил губернатор Рязанской области.

Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества принимают круглосуточно в дежурной части МО МВД России «Шацкий» по адресу: Шацк, улица Цюрупы, 28. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (49147) 2-22-39.

В администрации напомнили, что человек, добровольно сдавший оружие, может не объяснять источник его происхождения. По статье 222 УК РФ его освобождают от уголовной ответственности, если в действиях нет другого состава преступления.