Защита осужденного за наркопреступление рязанца пыталась освободить его от наказания

Рязанский суд оставил приговор без изменения 38-летнему жителю областного центра, осужденному за наркопреступление. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что с ноября 2024 года по февраль 2025 года мужчина дома выращивал наркосодержащие растения, часть из которых собирал и хранил для личного потребления. Кроме того, в конце августа 2025 года в интернете заказал наркотик. Злоумышленник забрал его из тайника.

Московский райсуд Рязани признал мужчину виновным по части 1 статьи 231, части 2 статьи 228, части 1 статьи 228 УК РФ и назначил наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Защитники злоумышленника подавали апелляцию. Осужденного просили освободить от наказания, ссылаясь на состояние здоровья.

Суд с учетом позиции гособвинителя и проведенных экспертиз оставил приговор без изменения.