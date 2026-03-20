Врачи предупредили, кому опасен отказ от мяса

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая заявила, что отказ от мяса подходит не всем — с осторожностью к вегетарианству стоит относиться беременным, детям и пожилым людям. По ее словам, в эти периоды организму особенно нужны белок, железо и витамин B12, дефицит которых может привести к проблемам со здоровьем. Также в группе риска — люди с анемией, заболеваниями ЖКТ и расстройствами пищевого поведения.

Об этом сообщает РИА Новости.

