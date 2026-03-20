Ведущая петербургского телевидения Мшанская скончалась на 92-м году жизни

В Санкт-Петербурге на 92-м году жизни скончалась телеведущая Галина Мшанская, супруга известного актера Олега Басилашвили. Об этом сообщила журналистка Ника Стрижак в своем Telegram-канале.
Галина Мшанская родилась 20 февраля 1935 года в Ленинграде и стала одной из самых известных фигур на местном телевидении. В 1970-х и 1980-х годах она инициировала показ экранизаций известных опер и оперетт, а также вела программу «Царская ложа», которая завоевала популярность не только в Петербурге, но и в других регионах СССР.
Ника Стрижак отметила, что Мшанская всегда была неповторимой и строгой, а ее особая манера подачи и низкий голос притягивали зрителей. Она также подчеркнула, что Галина была самым важным человеком для Олега Басилашвили.
Стрижак выразила искренние соболезнования семье покойной, подчеркивая, что вклад Мшанской в культурную жизнь города останется в памяти многих.
