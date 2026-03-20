В Соцфонде предупредили россиян о мошенничестве с доплатами к пенсии

«В последнее время на фоне обсуждения пенсионных вопросов активизировались различные псевдоюридические фирмы и посредники. Они предлагают платные консультации, „секретные инструкции“ и якобы гарантируют быстрое решение вопроса о доплате к пенсии», — говорится в сообщении.

В Социальном фонде предупреждает о мошенниках, предлагающих доплаты к пенсии на «гарантированных» условиях. Об этом сообщило издание РИА Новости.

Фонд отметил снижение запросов о пенсии и стаже после объединения. В первом квартале 2026 года оно составило 53,6%, затем еще 33,6%. Причина — упрощенная система расчета пенсий и персонифицированный учет с 1997 года, позволяющий гражданам через «Госуслуги» получать информацию о стаже и заработке.

Отмечается, что Соцфонд работает бесплатно. Коммерческие структуры не имеют доступа к выплатным делам. Услуги доступны через электронную приемную и клиентскую службу.