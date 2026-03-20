В Рязанской области введен карантин

В селе Огородниково Спасского муниципального округа введен карантин по бешенству животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Рязанской области. Ограничительные мероприятия установлены на территории подворья по улице им А. В. Мартынова и всего села сроком на 60 календарных дней после утилизации последнего больного животного и завершения всех ветеринарных мероприятий. На период карантина запрещается лечение больных животных, посещение территории посторонними, ввоз и вывоз невакцинированных животных, их перемещение, а также проведение массовых мероприятий со скоплением скота.

