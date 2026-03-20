В Рязанской области сгорел одноэтажный жилой дом

19 марта в деревне Степаново Касимовского округа сгорел одноэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону. Сообщение о возгорании поступило в 11:15. Отмечается, что огнем повреждены мебель и внутренняя отделка. Пожар тушили 8 человек и 3 единицы техники. Площадь возгорания составила 16 кв. метров.