В Рязанской области прошли антитеррористические учения

Мероприятие прошло 19 марта в Касимове. В учениях участвовали проведено представители ФСБ, МВД, ФСО, Росгвардии, ФСИН, МЧС, СК и других ведомств, а также органов исполнительной власти региона. В ходе учения отработаны порядок межведомственного взаимодействия, ситуационного реагирования сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции. Все задачи, стоявшие перед участниками учения решены, цели достигнуты.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

