В Рязанской области обустроят «умные» спортивные площадки за 48 млн рублей

На поставку оборудования для создания «умных» спортивных площадок в Рязанской области выделили 48 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.
«Умные» спортплощадки появятся по следующим адресам:
- Рязанский Дворец Первых (Рязань, улица Есенина, дом 46);
- Парк морской славы (Рязань, улица Бирюзова);
- ФОК «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский, улица Горького, дом 57);
- Скопин, Автозаводской микрорайон, дом 6.
Общая площадь одной «умной» воркаут-зоны — не менее 240 м², площадь универсальной площадки для баскетбола, футбола и волейбола — не менее 608 м².
Каждый спортивный комплекс должен включать в себя уличные тренажеры (жим ногами, жим от груди), тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний, рукоход-змеевик со шведской стенкой, разноуровневые брусья, лавку с упорами, скамьи. Также необходимо установить ограждение с футбольными воротами, стойки для волейбола с сеткой, для баскетбола, трибуны.
Срок начала поставки с последующим монтажом — не позднее 1 августа 2026 года.
Заказчиком выступило министерство физической культуры и спорта Рязанской области.
Ранее сообщалось, что «умную» спортивную площадку обустроят в Рыбном.