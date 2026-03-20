В Рязанской области обустроят «умные» спортивные площадки за 48 млн рублей

На поставку оборудования для создания «умных» спортивных площадок в Рязанской области выделили 48 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок. «Умные» спортплощадки появятся по следующим адресам: Рязанский Дворец Первых (Рязань, улица Есенина, дом 46); Парк морской славы (Рязань, улица Бирюзова); ФОК «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский, улица Горького, дом 57); Скопин, Автозаводской микрорайон, дом 6.

На поставку оборудования для создания «умных» спортивных площадок в Рязанской области выделили 48 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

«Умные» спортплощадки появятся по следующим адресам:

Рязанский Дворец Первых (Рязань, улица Есенина, дом 46);

Парк морской славы (Рязань, улица Бирюзова);

ФОК «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский, улица Горького, дом 57);

Скопин, Автозаводской микрорайон, дом 6.

Общая площадь одной «умной» воркаут-зоны — не менее 240 м², площадь универсальной площадки для баскетбола, футбола и волейбола — не менее 608 м².

Каждый спортивный комплекс должен включать в себя уличные тренажеры (жим ногами, жим от груди), тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний, рукоход-змеевик со шведской стенкой, разноуровневые брусья, лавку с упорами, скамьи. Также необходимо установить ограждение с футбольными воротами, стойки для волейбола с сеткой, для баскетбола, трибуны.

Срок начала поставки с последующим монтажом — не позднее 1 августа 2026 года.

Заказчиком выступило министерство физической культуры и спорта Рязанской области.

Ранее сообщалось, что «умную» спортивную площадку обустроят в Рыбном.