В Рязанской области дважды за день отключат свет

В Касимове 20 марта отключат электроэнергию. Об этом сообщили райадминистрация. Света не будет с 9:10 до 12:00 и с 13:20 до 16:00 в микрорайоне Приокский: д. 9-11, торговый центр, налоговая, магазин «Пятёрочка», аптека. В это время будут проводиться ремонтные работы.

