Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и учас...
На территории нашего региона экспортно ориентированные...
Как убирают Рязань зимой. Репортаж из снегоуборочной машины
В один из последних снегопадов этой зимы (не календарно...
От рязанского нефтепроизводства к международному признанию. Как компан...
Журналист РЗН. инфо поговорила с директором компании «М...
Рязанские бобовые культуры на мировом рынке. Как «Скопинзернопродукт»...
Предприятия Рязанской области активно развивают экспорт...
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязани скончался журналист и основатель новостного паблика Алексей Матвейчик
В Рязани скончался журналист и основатель крупного новостного паблика Алексей Матвейчик. Об этом стало известно РЗН. Инфо.

Алексей Матвейчик умер в воскресенье, 15 марта, в возрасте 29 лет. Как РЗН. Инфо рассказал его знакомый, возникла проблема с организацией похорон и пришлось объявить сбор средств — 40 тысяч рублей. С помощью рязанцев, друзей и коллег деньги быстро удалось собрать.

По словам знакомых, родственники Алексея в организации похорон участия не принимают, его мама ситуацией не интересовалась, поэтому все в свои руки взяли неравнодушные рязанцы.

«Толком непонятно, что было на самом деле. Причина смерти пока неизвестна, потому что справки на руках нет», — поделился один из близких.

19 марта в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте» опубликовали пост, посвященный Алексею Матвейчику — «первому администратору, создателю и идейному вдохновителю группы». Отмечается, что на момент создания паблика рязанцу было всего 16 лет.

«Добрые начала в Алексее двигали его в работе и творчестве, побуждали помогать людям. Информационную площадку он видел в первую очередь как инструмент для оказания помощи. На уровне инстинктов понимал, что нужно и интересно людям. Мы всегда с огромной теплотой будем помнить все, что Алексей сделал для сообщества и людей», — говорится в посте.

Алексей Матвейчик занимался журналистикой, волонтерством и общественной деятельностью.

Дата и место прощания будут известны позже.

Фото с личной страницы Алексея Матвейчика ВКонтакте.