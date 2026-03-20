В Рязани скончался журналист и основатель новостного паблика Алексей Матвейчик

В Рязани скончался журналист и основатель крупного новостного паблика Алексей Матвейчик. Об этом стало известно РЗН. Инфо.
Алексей Матвейчик умер в воскресенье, 15 марта, в возрасте 29 лет. Как РЗН. Инфо рассказал его знакомый, возникла проблема с организацией похорон и пришлось объявить сбор средств — 40 тысяч рублей. С помощью рязанцев, друзей и коллег деньги быстро удалось собрать.
По словам знакомых, родственники Алексея в организации похорон участия не принимают, его мама ситуацией не интересовалась, поэтому все в свои руки взяли неравнодушные рязанцы.
«Толком непонятно, что было на самом деле. Причина смерти пока неизвестна, потому что справки на руках нет», — поделился один из близких.
19 марта в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте» опубликовали пост, посвященный Алексею Матвейчику — «первому администратору, создателю и идейному вдохновителю группы». Отмечается, что на момент создания паблика рязанцу было всего 16 лет.
«Добрые начала в Алексее двигали его в работе и творчестве, побуждали помогать людям. Информационную площадку он видел в первую очередь как инструмент для оказания помощи. На уровне инстинктов понимал, что нужно и интересно людям. Мы всегда с огромной теплотой будем помнить все, что Алексей сделал для сообщества и людей», — говорится в посте.
Алексей Матвейчик занимался журналистикой, волонтерством и общественной деятельностью.
Дата и место прощания будут известны позже.
Фото с личной страницы Алексея Матвейчика ВКонтакте.