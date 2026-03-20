В Рязани отключили горячую воду и отопление

Подача горячей воды из-за ремонта обратного трубопровода в районе улицы Новоселов, дом № 32 корпус 2, приостановлена с 8:40 по адресу: улица Новоселов, дома № 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 34, 34 корпус 1, 34а. В зону отключения попали детская поликлиника № 7, школа № 68. Кроме того, в 9:20 отключили отопление на улице Интернациональной, дом № 22 корпус 1 для проведения ремонтных работ на теплотрассе. Ориентировочно, работы завершат в 16:00.

В пятницу, 20 марта, в Рязани отключили горячую воду и отопление. Об этом сообщили в городских теплосетях.

Подача горячей воды из-за ремонта обратного трубопровода в районе улицы Новоселов, дом № 32 корпус 2, приостановлена с 8:40 по адресу:

улица Новоселов, дома № 28, 28 корпус 1, 28 корпус 2, 28 корпус 3, 30, 30 корпус 1, 30 корпус 2, 30 корпус 3, 32, 32 корпус 1, 32 корпус 2, 32 корпус 3, 34, 34 корпус 1, 34а.

Горячей воды нет также в детской поликлинике № 7, школе № 68.

Кроме того, в 9:20 отключили отопление на улице Интернациональной, дом № 22 корпус 1, для проведения ремонтных работ на теплотрассе.

Ориентировочно, работы завершат в 16:00.