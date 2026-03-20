В Рязани мусульмане отпраздновали Ураза-байрам

Праздничные мероприятия и традиционный намаз провели в молельном доме в поселке Дягилево. Верующие приходили в мечеть с четырех часов утра. Праздничный намаз собрал более 3500 человек. Их поздравил глава Духовного управления мусульман Рязанской области, главный имам-мухтасиб региона Рашид-хазрат Бултачеев.

В пятницу, 20 марта, в Рязани мусульмане отпраздновали Ураза-байрам. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

От имени главы горадминистрации к мусульманам обратился главный специалист управления общественных отношений аппарата администрации Михаил Шибанков. Он отметил, что мусульманские организации вносят вклад в развитие общественной, культурной жизни города, оказывают поддержку бойцам в зоне спецоперации.

Справка:

Ураза-байрам (араб. Ид аль-Фитр) — праздник разговения. Он является одним из главных праздников ислама наряду с Курбан-байрамом («праздник жертвоприношения»). Согласно преданию, его установил пророк Мухаммед в 624 году.