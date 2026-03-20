В реестр лицензий Рязанской области внесут изменения по управлению многоквартирными домами

На прошлой неделе поступило шесть заявлений: два на включение домов в реестр лицензий и четыре на исключение. В реестр включены дома № 81 на улице Свободы (УК «Квадр-М») и № 1 на улице Перспективной (УК «Мега Сервис»). Из реестра исключены дом № 16 на проспекте Грибоедова, а также лицензии ООО «УК «Олимп Сервис» (дом № 5а на Гражданской) и МБУ «АРС» (дома на улицах Большая, Весенняя, Мехзавод и Шпалозавод).