В МВД предупредили о мошенничестве с рассылкой от имени портала mos.ru

Злоумышленники рассылают сообщения о якобы входе в учетную запись на портале mos.ru с незнакомого устройства и призывают срочно перезвонить по указанному номеру, передает РИА Новости. В ведомстве уточнили, что на звонки отвечают не сотрудники техподдержки, а мошенники, которые могут попытаться выманить личные данные или деньги у граждан.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредило пользователей о новой схеме мошенничества.

МВД настоятельно рекомендует не звонить по номерам, указанным в подозрительных сообщениях, и проверять информацию только через официальные сайты и приложения.