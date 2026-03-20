В Касимовском округе 20 марта отключат свет на нескольких улицах

Жителей Касимовского округа предупредили о временном отключении электроэнергии 20 марта в связи с плановыми ремонтными работами. Электроснабжение будет приостановлено с 14:00 до 16:00 на следующих улицах: Терешковой, Пролетарская, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Начальная, Западная, пер. 50 лет ВЛКСМ, Уткина и Комсомольская.

В администрации округа попросили жителей заранее учитывать ограничения и по возможности планировать свои дела с учетом отсутствия электричества.