Трамп: с Зеленским сложнее вести дела, чем с Путиным

Об этом сообщила журналистка телеканала MS NOW Стефани Рул, которая взяла интервью у главы президента США. «Я бы сказала, что Трамп выразил больше доверия к Путину, чем к кому-либо из наших европейских союзников», — сказала Стефани Рул в эфире телеканала. По ее словам, Трамп во время интервью раскритиковал главу киевского режима, заявив, что «он все делает в политических целях и в целях пиара». Журналистка также указала, что американский лидер выразил недовольство действиями стран НАТО, в частности, в вопросе конфликта на Украине.

«Я спросила про поддержку Украины, и Трамп сказал, что союзники по НАТО ничего для этого не сделали», — отметила она.

Уточняется, что само интервью пока не вышло.