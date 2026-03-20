ЦБ USD 84.84 1.71 20/03
ЦБ EUR 96.92 2.25 20/03
Нал. USD 84.80 / 84.00 20/03 15:55
Нал. EUR 97.40 / 96.48 20/03 15:55
Статистика ВТБ: инвесторы готовят портфели к снижению ставок

При сохранении высокой ключевой ставки состоятельные инвесторынты комбинируют защитные активы и инструменты с фиксированной доходностью. В среднем в портфеле состоятельного инвестора почти половину занимают облигации, а треть — акции российских компаний. Такова статистика ВТБ

Среди других инструментов 15% приходится на фонды денежного рынка, доходность которых близка к ключевой ставке. Еще 5,5% занимают другие фонды, 3% —драгоценные металлы, а 2,6% — структурные облигации.

Растет интерес клиентов к диверсификации по отраслям внутри акций: инвесторы присматриваются к энергетике, IT и финансовому сектору. В поисках баланса между доходностью и риском инвесторы также обращают внимание на новые альтернативные инструменты. В портфелях все чаще появляются фонды прямых инвестиций на стадии Pre-IPO, цифровые финансовые активы и ЗПИФы на коммерческую недвижимость, которые рассматриваются как стратегии с более высоким доходом при сохранении баланса риска.

«Сейчас комбинация вкладов, облигаций и фондов денежного рынка позволяет клиентам получать стабильный пассивный доход. Но наша задача — смотреть вперед. Мы понимаем, что цикл высоких ставок не вечен. Как только они начнут снижаться до 10-11%, прежние стратегии перестанут приносить реальную прибыль. Денежный поток неизбежно пойдет в активы, которые растут в новой фазе цикла: в акции, недвижимость и золото. Поэтому уже сегодня мы предлагаем клиентам выстраивать долгосрочные конструкции, которые защитят капитал и позволят заработать при любом сценарии», — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ Евгений Береснев.

По оценке ВТБ, оптимальная структура портфеля на долгосрочную перспективу может включать 45% рублевых облигаций (из которых 40% в ОФЗ и 60% в корпоративных бумагах), 17% валютных облигаций, 15% акций, 9% ЗПИФов недвижимости, 9% проектов на стадии Pre-IPO и 5% золота. Такой подход позволяет сочетать текущую доходность, защиту от девальвации и потенциал роста при смене рыночных циклов.