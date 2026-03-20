Скончался профессор института культуры в Рязани Лукишко

Анатолий Лукишко ушел из жизни 17 марта. Причина смерти не указана. Он был выпускником Новосибирской государственной консерватории, кандидатом искусствоведения, заслуженным работником высшей школы, автором десятков научных работ по хоровому и вокальному искусству. Начинал творческий путь в 70-е годы прошлого века как преподаватель хорового класса в Кемеровском институте культуры, работал на музыкально-педагогическом факультете Таганрогского педагогического института и на кафедре хорового дирижирования в Новосибирской консерватории. В 1985 году Анатолия Лукишко пригласили работать в Рязанский филиал Московского института культуры, где он создал кафедру хорового дирижирования и руководил ею до 2002 года.

Скончался профессор кафедры хорового дирижирования филиала МГИКа в Рязани Анатолий Лукишко. Об этом сообщили в газете «Рязанские ведомости».

Фото: выпуск газеты «Рязанские ведомости».