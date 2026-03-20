Семейная пара едва не стала жертвой пьяного соседа в Рязанской области

Инцидент произошел в селе Ратманово в Ряжском округе. В полицию обратилась 51-летняя местная жительница и сообщила, что пьяный сосед угрожает зарезать ее кухонным ножом. Мужчину задержали. В отделе полиции выяснилось, что накануне 61-летний житель села пригласил в гости семейную пару соседей. Компания выпивала. Когда спиртное почти закончилось, хозяин заявил, что гости должны оставить остатки ему «по старшинству». Женщина возразила. Тогда пьяный мужчина разозлился, схватил со стола нож и пригрозил зарезать гостью, если она не замолчит. Испугавшись, женщина с мужем выбежала на улицу и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Семейная пара едва не стала жертвой пьяного соседа в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Ратманово в Ряжском округе. В полицию обратилась 51-летняя местная жительница и сообщила, что пьяный сосед угрожает зарезать ее кухонным ножом.

Мужчину задержали. В отделе полиции выяснилось, что накануне 61-летний житель села пригласил в гости семейную пару соседей. Компания выпивала. Когда спиртное почти закончилось, хозяин заявил, что гости должны оставить остатки ему «по старшинству». Женщина возразила. Тогда пьяный мужчина разозлился, схватил со стола нож и пригрозил зарезать гостью, если она не замолчит. Испугавшись, женщина с мужем выбежала на улицу и обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело.