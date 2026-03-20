С 23 марта изменится расписание автобуса «Рязань — Варские»

С 23 марта в Рязанской области вступает в силу новое расписание автобуса, курсирующего по маршруту Рязань — Варские в будние дни. Расписание рейсов на выходные остается без изменений.

Жителям важно обратить внимание: последний рейс из Варские в Рязань в 21:25 отменен. То есть автобус из Рязани в 21:00 прибывает в Варские, но обратно в Рязань уже не идет.