Рязанские предприятия представили новинки на выставке «Металлообработка. Сварка» в Екатеринбурге
17-20 марта в Екатеринбурге прошла 26-я спецвыставка «Металлообработка. Сварка». Площадкой мероприятия стал «Екатеринбург-ЭКСПО», где развернули демонстрационные зоны, прошла деловая программа и переговоры между производителями и посетителями.

Рязанскую область на выставке представили три предприятия: Рязанский станкоремонтный завод, Рязанское станкостроительное объединение (РСО) и ПКФ «Станкоартель».

На объединенном стенде рязанские производители продемонстрировали как проверенные решения, так и свежие разработки. В центре внимания — высокотехнологичный токарный станок Т-СМАРТ ПРЕМИУМ Т8 от РСО. Его особенность — три режима работы: классическое ЧПУ, графическое программирование — то есть от оператора не требуется допнавыков кодирования — и ручной режим. Такая гибкость делает оборудование удобным как для опытных операторов, так и для специалистов, только осваивающих современное производство.

Также в экспозиции продемонстрировали запчасти для металлообрабатывающего оборудования и уникальные решения для восстановления станков. Это особенно актуально в условиях импортозамещения и необходимости продления ресурса действующей техники.

В 2026 году в выставке участвовали свыше 270 компаний из России, Беларуси, Турции, Китая и Индии. В экспозиции представлено более трех тысяч единиц оборудования для металлургии, металлообработки и сварочного производства. Мероприятие посетили более 15 тысяч специалистов, включая представителей промышленных предприятий и учебных заведений.

Участие рязанских предприятий в международном мероприятии организовано при поддержке регионального Агентства развития бизнеса в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Это позволило региональным производителям выходить на новые рынки, налаживать деловые контакты и продемонстрировать конкурентоспособность отечественных разработок.

Фото: пресс-служба Агентства развития бизнеса Рязанской области.