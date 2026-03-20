Рязанцы пожаловались на разбитую дорогу между Касимовым и Шацком

Жители Рязанской области сообщили о крайне сложных условиях движения на участке дороги между Касимовым и Шацком. По словам автомобилистов, если по замерзшей дороге ехать еще можно было, то после потепления последние километры до Шацка превратились в настоящую «ловушку». Пост появился в группе «Шацк (18+)» во ВКонтакте.

«Тут равномерным слоем по всей дороге ужасная грязная жижа, а под ней прячутся огромные ямы с острыми краями. Просто не знаешь, в какой момент и на какую глубину провалишься, вплоть до того, что защитой ДВС пару раз бился, несмотря на то, что ехал не на самом низком кроссовере», — сообщил местный житель.

Авторы видео отмечают, что съемка некоторых участков дорог мест была невозможна из-за риска застрять. В комментариях автолюбители выражают недовольство отсутствием ремонтных работ и называют состояние дороги «позором для властей всех уровней».

Фото: «Шацк (18+)».