Пьяный рязанец из-за ссоры со знакомым «избил» чужие «Жигули»

Женщина рассказала полицейским, что услышала шум за окном и увидела, как незнакомец бьет руками и ногами по припаркованному автомобилю «Жигули», а затем прыгает по крыше и капоту. На адрес выехали полицейские. Они незаметно подобрались к месту происшествия и задержали 24-летнего злоумышленника. По предварительной информации полицейских, рязанец в тот вечер был в гостях у приятеля. Мужчины употребляли спиртное и поссорились. Нетрезвый рязанец по пути домой решил «выместить злость» на первом попавшемся на глаза автомобиле, стал бить руками и ногами по машине.

Пьяный рязанец поссорился с собутыльником и решил «выместить злость» на чужих «Жигулях». Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.