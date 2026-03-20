Прошлой ночью силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Россией

Об этом сообщили в Минобороны. 14 дронов сбили над Краснодарским краем. 6 — над акваторией Черного моря. Над Белгородской областью и Республикой Крым уничтожили по 2 беспилотника. Еще по одному БПЛА перехватили над Брянской и Ростовской областями.