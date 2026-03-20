Проект о доступе Минобороны к данным ЗАГС внесен в Госдуму

По мнению парламентариев, это позволит упростить процесс предоставления гражданам мер соцподдержки, а также вести воинский учет. Согласно документу, Минобороны сможет запрашивать данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей в электронной форме.

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается предоставить Минобороны право получать сведения о гражданах из реестра ЗАГС. С соответствующей инициативой выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной, передало 20 марта ТАСС.

