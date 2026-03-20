Проект «Кадры для инвесторов» Корпорации развития помог RWB открыть первую «Точку притяжения» в РГУ
Торжественное открытие «Точек притяжения» компании RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) — в студенческом общежитии и на факультете «Экономики, социологии и управления» РГУ состоялось накануне.

Отмечается, что RWB уже не первый год реализует в регионах проект «Точки притяжения», направленный на развитие современной образовательной среды через создание специальных брендированных пространств. Благодаря проекту КРРО «Кадры для инвесторов» компания выстроила социальное партнерство с РГУ им. С. А. Есенина. Первым результатом командной работы стало формирование в университете комфортной и функциональной зоны с оборудованными местами для общения студентов.

По мнению RWB, «такое пространство будет способствовать неформальному взаимодействию и обмену идеями, вдохновлять ребят на инновационную деятельность». В то же время такие точки призваны продвигать HR-бренд компании и информировать студентов о возможностях карьерного развития внутри RWB.

«Проект Корпорации развития „Кадры для инвесторов“ находит различные пути для решения кадровых запросов инвесторов. Мы начали выстраивать связь между РГУ и компанией RWB менее года назад, и уже сейчас готовы поделиться первым успехом — открытием первой в регионе „Точки притяжения“ Wildberries & Russ», — подчеркнул гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин.

«Для RWB, как международной технологической компании, очень важно работать с университетами и участвовать в подготовке специалистов под реальные задачи цифровой экономики. Со своей стороны мы даем студентам доступ к опыту ИT-компании, возможность попасть на стажировки и реализовать свои идеи через наши активности — хакатоны, акселераторы, олимпиады и совместные образовательные программы с вузами», — отметила руководитель отдела по работе с образовательными организациями RWB Юлия Ерофеева.

В день открытия пространств компания наградила студентов, победивших в приуроченной к событию викторине, методологи RWB провели для студентов интерактивный мастер-класс по развитию эмоционального интеллекта.

«Здорово, что такую точку открыли прямо в общежитии. Wildberries сейчас активно расширяется, это уже ИТ-компания, работать в которой наверняка интересно. Присматриваюсь», — поделился студент 4 курса факультета «Экономики, социологии и управления» РГУ Денис Чекрыгин.

Межведомственный проект «Кадры для инвесторов» Корпорация развития курирует с 2022 года. В его задачи входит организация условий для обеспечения инвесткомпаний кадрами, а перспективных студентов — рабочими местами по специальности еще на этапе учебы. В мероприятиях проекта задействованы все колледжи и техникумы, вузы Рязанской области, а также партнеры Корпорации — Центр занятости населения и Центр опережающей профподготовки, 20 региональных инвесткомпаний