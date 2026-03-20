Подростки украли и сломали детскую коляску в Рязани

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Выяснилось, что молодые люди забрали коляску возле детского сада № 24. Ее владелица рассказала, что оставила коляску у дороги, так как ей тяжело было везти ее по снегу. «Прихожу с ребенком, вещи разбросаны, коляску сломали и выкинули на дороге (около музея). Я была уверена что это проделки младших классов, которые идут со второй смены, но в каком ужасе я была, когда увидела что это старшеклассники», — отметила женщина.

