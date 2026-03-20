Пиво в России за год подорожало почти на 15%

Согласно исследованию, средняя стоимость пива в России по итогам первых двух месяцев 2026 года составила 177,6 рублей за литр. Повышение цен объясняют ростом ставок акцизов: с 1 января 2026 года они увеличились с 30 до 33 рублей за литр на пиво крепостью до 8,6%.

