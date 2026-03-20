Набиуллина заявила, что все российские банки должны быть в «белом списке»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что все российские банки должны быть в «белом списке» Минцифры. Ее слова 20 марта передало РИА Новости.

Как объяснила Набиуллина, нахождение в списке Минцифры означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в нем оказались.

«Это нарушает правила добросовестной равной конкуренции. Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это вот наша позиция, которую мы с регуляторами обсуждаем», — заявила Набиуллина.

В публикации уточнили, что сейчас в «белом списке» находятся сайт платежной системы «Мир», онлайн-банки ВТБ, «Альфа-банк» и ПСБ.