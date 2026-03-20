Набиуллина: экономика приближается к траектории сбалансированного роста
Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых из-за замедления роста цен в феврале. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает издание «Ведомости». По ее словам, экономика России постепенно приближается к траектории сбалансированного роста, что позволило Центробанку продолжить смягчение денежно-кредитной политики.

По ее словам, экономика России постепенно приближается к траектории сбалансированного роста, что позволило Центробанку продолжить смягчение денежно-кредитной политики. Набиуллина отметила, что после временного ускорения в январе рост цен в феврале ожидаемо замедлился, а потребительский спрос начал охлаждаться.

Глава ЦБ также заявила, что текущее ослабление рубля находится в рамках ожиданий бизнеса и не создает дополнительного проинфляционного эффекта. При этом, по ее словам, говорить о выраженной тенденции к снижению курса российской валюты пока рано.

Отдельно Набиуллина прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке. По ее словам, влияние конфликта на Россию будет зависеть от его продолжительности. Среди возможных последствий она назвала рост мировых цен на нефть, усиление инфляции в мире, увеличение издержек и возможные сбои в поставках ресурсов и логистике, что может отразиться и на российском экспорте.

Фото: сайт Совета Федерации.