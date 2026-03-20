На вокзалах Рязани за два месяца сопроводили 275 маломобильных пассажиров

В январе и феврале 2026 года услугой помощи и сопровождения на вокзалах Рязань-1 и Рязань-2 воспользовались 275 маломобильных пассажиров. Это на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в МЖД.

Специализированные службы помогают таким пассажирам оформить билеты, пройти по территории вокзала, попасть в залы ожидания, камеры хранения и медпункты, а также сесть в поезд.

На вокзалах для маломобильных пассажиров оборудовали места для кресел-колясок и установили скамейки для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для слабослышащих посетителей работает индукционный контур.