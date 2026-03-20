На двух рязанцев завели уголовное дело о мошенничестве с налогами

Железнодорожным межрайонным следственным отделом СУ СК по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей региона по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили на сайте ведомства. По версии следствия, в 2024 году они обманули налоговые органы, предоставив ложные сведения о своих доходах. В результате им вернули больше 40 тысяч рублей налога, которые они потратили на свои нужды. В настоящее время следователи собирают доказательства и выясняют, были ли у подозреваемых другие подобные преступления.

