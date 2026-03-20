Мошенники начали предлагать россиянам сделать взнос на инвестиционный счет

Мошенники активизировались и начали предлагать россиянам старше 35 лет участие в «специальной экономической программе». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Angara Security, злоумышленники рассылают фишинговые ссылки через соцсети, мессенджеры и баннерные сети, маскируя свои ресурсы под страницы известных федеральных деловых изданий и телеканалов. Аферисты требуют от жертв внести на поддельный «инвестиционный счет» минимум 10 тысяч рублей, обещая при этом «стабильный доход». Эксперты отмечают, что создание одной такой фишинговой кампании обходится мошенникам в сумму от 30 до 32,5 тысячи рублей, однако эти затраты полностью покрываются доходами от обмана граждан.

Для привлечения внимания потенциальных жертв мошенники используют сфабрикованные информационные поводы, включая поправки в Конституцию РФ и якобы подписанный закон о «Специальной экономической программе», обещающей крупные дивиденды для граждан старше 1991 года рождения.

Специалисты настоятельно рекомендуют не вводить персональные данные на сторонних ресурсах и проверять подлинность информации.