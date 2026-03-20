Мобильные бригады врачей обследовали 116 человек в Спасском районе

Мобильная бригада врачей провела прием жителей села Лакаш Спасского района. В состав бригады вошли шесть узких специалистов: невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, офтальмолог и ЛОР-врач. Для обследования пациентов медики использовали передвижное диагностическое оборудование.

Всего специалисты провели 116 консультаций. По итогам осмотров 15 человек получили направления на дополнительные консультации к областным врачам, еще одного пациента направили на госпитализацию.