Минюст признал социолога и журналиста Гаазе* иноагентом

Минюст обновил список иноагентов. Об этом сообщили на сайте ведомства 20 марта.

В реестр включили проживающего за границей социолога и журналиста Константина Гаазе*. Отмечается, что он участвовал в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных в России организаций, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО.

Кроме того, взаимодействует с нежелательной в стране организацией.

Также в реестр попали писательница Анна Немзер*, журналист Александр Строгалев*, экс-чиновник Иван Мысенко*.

Помимо этого, в список внесен проект иноагента Евгения Доможирова* «Медиа Партизаны"**.

Отмечается, что Немзер*, Строгалев* и Мысенко* распространяли фейки о решениях властей, выступали против СВО, участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций.

При этом Строгалев* содействовал сбору денег для ВСУ. Немзер* взаимодействует с иноагентами и нежелательными организациями.

Уточняется, что все они проживают за пределами России.

Проект «Медиа Партизаны"** также распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ, а также об избирательной системе страны, выступал против СВО, участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций.

* Признан иноагентом в России

** Организация, выполняющая функции иноагента в России.