Минюст признал социолога и журналиста Гаазе* иноагентом

Минюст обновил список иноагентов. Об этом
В реестр включили проживающего за границей социолога и журналиста Константина Гаазе*. Отмечается, что он участвовал в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных в России организаций, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО.
Кроме того, взаимодействует с нежелательной в стране организацией.
Также в реестр попали писательница Анна Немзер*, журналист Александр Строгалев*, экс-чиновник Иван Мысенко*.
Помимо этого, в список внесен проект иноагента Евгения Доможирова* «Медиа Партизаны"**.
Отмечается, что Немзер*, Строгалев* и Мысенко* распространяли фейки о решениях властей, выступали против СВО, участвовали в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций.
При этом Строгалев* содействовал сбору денег для ВСУ. Немзер* взаимодействует с иноагентами и нежелательными организациями.
Уточняется, что все они проживают за пределами России.
Проект «Медиа Партизаны"** также распространял недостоверную информацию о решениях органов публичной власти РФ, а также об избирательной системе страны, выступал против СВО, участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций.
* Признан иноагентом в России
** Организация, выполняющая функции иноагента в России.