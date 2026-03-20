Минпросвещения попросило добавить образовательные сайты в «белый список»

Минпросвещения направило в Минцифры предложение включить образовательные сайты и сервисы в «белый список». В список Минпросвещения предложило включить официальный сайт министерства, цифровых помощников ученика, педагога и родителя, портал дополнительного образования «Цифровая образовательная среда ДПО», конструкторы рабочих программ и учебных планов, а также сайты «Земский учитель», «Усыновление в РФ», «Растимдетей. рф» и «Десятилетие детства».

Минпросвещения направило в Минцифры предложение включить образовательные сайты и сервисы в «белый список». В министерстве заявили, что это поможет сохранить непрерывность учебного процесса в периоды замедления интернета или проблем с доступом к сети, пишет издание «Ведомости».

Как сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в такие периоды важно обеспечить бесперебойный доступ школьников, педагогов, родителей и других пользователей к основным образовательным платформам.

