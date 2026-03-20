Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене МКЦ пройдет спектакль «Буратино», а также представление Владимира Куклачева «Волшебные кошки».

Во дворце молодежи рязанцам покажут шоу «Мировые иллюзии».

На сцене филармонии выступит группа «Танцы минус», а в Руки ВВерх! Баре пройдет концерт группы «Папин олимпос».

На биатлонном комплексе «Алмаз» состоится ночная лыжная гонка.

