Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 марта
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
На сцене МКЦ пройдет спектакль «Буратино», а также представление Владимира Куклачева «Волшебные кошки».
Во дворце молодежи рязанцам покажут шоу «Мировые иллюзии».
На сцене филармонии выступит группа «Танцы минус», а в Руки ВВерх! Баре пройдет концерт группы «Папин олимпос».
На биатлонном комплексе «Алмаз» состоится ночная лыжная гонка.
