Hyundai зарегистрировала в России товарный знак

Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в России товарный знак Blue Drive. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы Роспатента. По информации агентства, заявку на регистрацию компания подала в июле 2024 года. Положительное решение Роспатент принял в марте 2026 года.

После регистрации товарного знака компания получила возможность производить и продавать автомобили под брендом Blue Drive в России.