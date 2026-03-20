Голикова предупредила об угрозе новой эпидемии в РФ

Сахарный диабет имеет все шансы стать эпидемией, и данные за 2025 год это подтверждают. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. «Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, они вызывают у нас серьезное беспокойство. Во многом это связано, в том числе с поведением, с привычками по питанию, с потреблением тех или иных продуктов», — отметила Голикова.

