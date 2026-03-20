Эксперт заявил, что в России вновь могут ввести запрет на экспорт бензина

Вопрос о полном запрете экспорта бензина из России на данный момент не стоит на повестке дня, однако правительство может принять такое решение превентивно. Об этом сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов, комментируя ситуацию на форуме «Биржевой товарный рынок 2026», передает РИА Новости.

Рубцов отметил, что хотя вопрос о запрете экспорта бензина не является актуальным, правительство обладает необходимыми инструментами для оперативного реагирования и может ввести превентивные меры. В конце января текущего года было введено временное ограничение на экспорт бензина, дизельного топлива и других видов горючего до 31 июля 2026 года. Отмечается, что решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем топливном рынке.

Ранее аналогичные ограничения были введены в сентябре прошлого года на фоне рекордных цен на бирже и угрозы нехватки топлива в стране.