Две рязанские спортсменки стали чемпионками Первенства Европы по джиу-джитсу

В Ираклионе 19-20 марта проходило Первенство Европы по джиу-джитсу среди юношей, девушек до 16 лет и юниоров до 18 лет. В соревнованиях участвовали спортсмены из более чем 30 стран. Рязанки из «Юпитера» завоевали золотые медали в дисциплине Не-Ваза: Полина Каратаева — до 44 кг, Екатерина Веревкина — до 70+ кг.