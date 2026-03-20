Более 61 тысячи рязанцев вложились в программу долгосрочных сбережений

Жители Рязанской области продолжают вступать в программу долгосрочных сбережений. На начало 2026 года ее участниками стали 5,7% населения региона, сообщили в пресс-службе Банка России. За 2025 год рязанцы заключили более 61 тысячи договоров. Общая сумма фактических взносов по ним превысила 1,8 млрд рублей. Еще почти 1,6 млрд рублей жители региона внесли по договорам, которые оформили годом ранее.

Программа долгосрочных сбережений действует два года. Для участия нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом. Оформить его можно не только на себя, но и в пользу ребенка или другого человека.

Участникам программы доступно государственное софинансирование — до 36 тысяч рублей в год, а также налоговый вычет. Кроме того, все сбережения застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей.

Получить деньги без потери льгот и софинансирования можно через 15 лет после заключения договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также деньги разрешат забрать раньше в особых жизненных ситуациях, например при необходимости дорогостоящего лечения.