Астрономическая весна пришла в Россию

Астрономическая весна в 17:46 20 марта пришла в Россию и другие страны Северного полушария. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

Отмечается, что 20 марта 17: 46 наступило весеннее равноденствие. Солнце в этот момент пересекло небесный экватор и перешло из Южного полушария небесной сферы в Северное. При этом в Южном полушарии наступила осень.

Отмечается, что весеннее равноденствие назвали так из-за того, что в эти сутки продолжительность дня и ночи на всей планете одинаковы. При этом из-за преломления солнечных лучей в атмосфере восход можно увидеть раньше его начала, а закат — позже. Поэтому кажется, что день 20 марта длится дольше.

Уточняется, что в ближайшие дни эта разница исчезнет, после чего в Северном полушарии световой день начнет увеличиваться.